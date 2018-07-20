بعد أزمة صورها العارية.. كيف بدت ملامح وجه رحمة حسن في أحدث ظهور لها ؟









وارتدت رحمة حسن، وقت إلتقاط الصورة نظارات سوداء، كما بدت على ملامحها السعادة واكتست الابتسامة وجهها.









بعد الأزمة التي تسببت فيها الفنانة رحمة حسن، عقب انتشار صورها العارية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت منذ ساعات صورة حديثة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام".