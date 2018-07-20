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بعد أزمة صورها العارية.. كيف بدت ملامح وجه رحمة حسن في أحدث ظهور لها ؟

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:59 ص
بعد أزمة صورها العارية.. كيف بدت ملامح وجه رحمة حسن في أحدث ظهور لها ؟
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الفجر الفني
 

بعد الأزمة التي تسببت فيها الفنانة رحمة حسن، عقب انتشار صورها العارية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت منذ ساعات صورة حديثة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام". 

وارتدت رحمة حسن، وقت إلتقاط الصورة نظارات سوداء، كما بدت على ملامحها السعادة واكتست الابتسامة وجهها.  


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