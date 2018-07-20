الهلال السعودي يتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي

تعاقد نادي الهلال السعودي، مع اللاعب البيروفي اندريه كاريلو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وشدد جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على ضرورة ضم اللاعب خلال الفترة الحالية، بسبب تألقه المميز في كأس العالم الماضي.

ومن المقرر أن يدفع الفريق السعودي مبلغ قيمته 4 مليون يورو، وأن يكون الهلال له حق شراء كاريلو في نهاية الموسم بقيمة 15 مليون يورو.