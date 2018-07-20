وزير الشباب: لا بد من وجود قوانين لمنع الاحتقان في تشجيع كرة القدم



وأشار "صبحي" في لقاء مع برنامج "ملعب البلد"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، إلى أن التنافس في الكرة، ولن يسمحوا بأن يكون بين مؤسستين والمشجعين، ولا بد من وجود قوانين قاطعة لمنع هذا الأمر.



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أنه ينزل إلى المؤسسات لبحث موقفها، ومراجعة ذلك، وأسلوب العمل الفني والمالي.

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاحتقان الموجود بين مشجعي الأهلي والزمالك، قائلا إن التصادم والعنف والمبالغة ليس في مصلحة الرياضة المصرية، ولا بد من التعامل بهدوء، ولا يوجد دعم لجهة ضد أخرى، مؤكدًا: "كلنا مصريين".