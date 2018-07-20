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محلل سياسي أمريكي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستكون مثالًا يحتذى به

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:09 ص
محلل سياسي أمريكي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستكون مثالًا يحتذى به
ساشا دوبريتش
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نعيم يوسف
 
قال المحلل السياسي الأمريكي، ساشا دوبريتش، إنه يسعى لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، ويشرح للمجتمع الأمريكي ما تعرضت له مصر من مشاكل عويصة وصعبة، وأن هناك إنجازات اقتصادية.

وأضاف "دوبريتش" في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه يعلم أن الناس يعانون، ولكن تنفيذ الإصلاحات صعبة، ومصر ستكون مثالا يحتذى به، ويجب على مصر أن تقوي اقتصادها إذا كان المصريون يريدون بلدًا قويًا.

 
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