الأهلي ينتظر مهاجمه الجديد

ينتظر نادي الأهلي السعودي، مهاجمه جانيني تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق في النمسا للاستعداد للموسم القادم.

وتعاقد الفريق السعودي مع تافاريس قادما من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي، حيث تألق اللاعب بشكل مميز في الموسم الماضي بالدوري المكسيكي.

وسجل تافاريس صاحب ال27 عاما 20 هدفا في الموسم الماضي بجميع المسابقات مع الفريق المكسيكي في 40 مباراة.

ولعب مهاجم الأهلي الجديد لنادي بنفيكا في موسم 2012، ونادي أولانينسي وناسيونال، وانتقل لنادي سانتوس البرازيلي وحقق معه الكثير من النجاحات.