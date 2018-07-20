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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة أمير منطقة نجران

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:35 ص
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة أمير منطقة نجران
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أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران.

وذكر البيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، وسيصلى عليها - إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 7 / 11 / 1439هـ بعد صلاة الجمعة، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
 
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