الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة أمير منطقة نجران
الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:35 ص
أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران.
وذكر البيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، وسيصلى عليها - إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 7 / 11 / 1439هـ بعد صلاة الجمعة، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».