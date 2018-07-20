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"حواس" عن عدم فتح وزارة الآثار لتابوت الإسكندرية أمام الصحافة العالمية: "تصرف سليم"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:51 ص
حواس عن عدم فتح وزارة الآثار لتابوت الإسكندرية أمام الصحافة العالمية: تصرف سليم
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نعيم يوسف
 
قال زاهي حواس، الخبير الأثري، وزير الآثار الأسبق، إن وزارة الآثار تصرفت تصرف علمي صحيح، بعدم فتح تابوت الإسكندرية أمام الصحافة العالمية، لأنهم لم يكونوا يعلموا ما بداخله.

وأضاف "حواس"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أنه لو تم فتح التابوت أمام الصحافة العالمية ووجد فيه 3 هياكل عظمية "الناس هتضحك علينا".

ولفت وزير الآثار الأسبق، إلى أن هذا الكشف أخذ دعاية عالمية كبيرة بسبب ما قيل عن أنه ممكن أن يكون قبر الإسكندر الأكبر، وحظي باهتمام لم يحظى به كشف أثري حتى الآن، وهذا دعاية كبرى لمصر.
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