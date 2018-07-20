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عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية جديدة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:30 ص
عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية جديدة
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية 527 عضوًا في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل من العاهل السعودي لجهاز النيابة العامة، مترجما اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بعده القضائي المهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

ووجه النائب العام شكره وتقديره للمك سلمان وولي العهد على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، متمنيا التوفيق لأعضاء النيابة المشمولين بالأمر وأن يكونوا عند حسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

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