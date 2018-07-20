عاجل.. أب يقتل نجله بسبب 50 جنيه في بنها



لقى عامل مصرعه على يد والده وشقيقه بسبب خلافات على مبلغ 50 جنيه فى بنها.



تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اخطارا بورود بلاغ لقسم أول بنها من أهالى شارع الربيعة المتفرع من شارع النجار ببنها، بالعثور على جثة "ح.ب"35 سنة غارق فى دمائه ملقاه داخل حمام المنزل، وتم تحويل الجثة لمستشفى بنها العام.



وتبين حدوث مشاجرة بينه وبين والده"ب.ع" مسجل خطر فى عدد من قضايا النصب، وشقيقه "ياسر" بسبب خلاف على مبلغ 50 جنيه وأحضر على إثرها شقيقه أله حادة لوالده وضرب نجله على رأسه حتى فقد الوعى وقام هو وشقيقه بتكبيله بالحبال وإلقاء جثته داخل الحمام.



تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.





