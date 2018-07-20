كيف سخرت نسرين أمين من بيان وليد فواز بعد طلاقه من مي سليم ؟





سخرت الفنانة الشابة نسرين أمين، على طريقتها الخاصة من الفنان وليد فواز بعد إصداره بيانًا عبر "إنستجرام" شرح فيه أسباب طلاقه من الفنانة مي سليم بعد زيجة لم تكمل الشهر، معربًا خلاله عن سعادته بأن الزواج لم ينتج عنه أبناء، وهو ما جعله محل سخرية وانتقاد الوسط الفني.





وكتبت "نسرين" عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏بفكر أعمل بيان صحفى بعد العصر، صحيح معنديش حاجة أقولها بس أهى كلها أفكار ⁧‫أى كلام‬⁩ ".







