حقيقة توقف مشروع إعادة مسار العائلة المقدسة بسبب القمامة



ونفى "سعد الدين"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، ما تم تداوله عن توقف مسار العائلة المقدسة بسبب القمامة، موضحا أنه يتم إعداد المسار على عدة مراحل، وبالنسبة للنقاط الخمسة الأولى لا يوجد أماكن متوقفة بسبب القمامة.



من جانبها، أكدت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الأماكن متوقفة بسبب تواجد القمامة، وهذا موجود في مضابط مجلس النواب حيث تم الحديث عن هذا بوجود وزيرة السياحة، لافتة إلى أنها غير سعيدة بالأداء

قال سراج سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، إن مشروع إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة لم يتوقف، ويتم العمل فيه، وهناك خطط معينة ولكن بشكل مرحلي، والاعتمادات موجودة ولا يوجد أي مشاكل.