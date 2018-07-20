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حاتم بن سالم يعلن عن اعداد مشروع أمر يتعلق باعادة هيكلة استراتيجية تدريس اللغات وتكوين المدرسين في المجال

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:52 ص
حاتم بن سالم يعلن عن اعداد مشروع أمر يتعلق باعادة هيكلة استراتيجية تدريس اللغات وتكوين المدرسين في المجال
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محمد وليد الجموسي
 
أعلن وزير التربية حاتم بن سالم  عن اعداد مشروع أمر يتعلق باعادة هيكلة استراتيجية تدريس اللغات وتكوين المدرسين في المجال، سيتم قريبا تقديمه لرئاسة الحكومة.

وشدد الوزير خلال ندوة وطنية انتظمت بتونس حول "مكانة اللغات في المنظومة التربوية التونسية: الواقع والافاق" على ضرورة ان تعود اللغات من 
جديد قاطرة للمنظومة التربوية التونسية، مؤكدا في هذا السياق انشاء مركز وطني للتكوين البيداغوجي للمربين ومخبر وطني للغات يتكفل ببلورة البرامج التكوينية للغات وبتكوين المكونين في كل ولايات الجمهورية بهدف تطوير قدرات المدرسين في مجال اللغات. 

وكشف ان دراسة قامت بها وزارة التربية أظهرت ضعف مستوى التلاميذ في اللغات بكل جهات البلاد، وارتباطه بضعف مستوى النتائج حتى في المواد العلمية، مما يحتم التفكير في اعادة هيكلة استراتيجية تدريس اللغات في تونس، وفق تقديره. 

وقال ان اللغات التي كانت اهم مكسب للتونسي تشهد اليوم تقهقرا بداية من اللغة العربية، لافتا الى ان نتائج الامتحانات الوطنية (البكالوريا، السيزيام، والنوفيام) في مختلف اللغات التي يتم تدريسها وخاصة العربية كانت "ضعيفة جدا". 

ودعا وزير التربية خبراء الشان التربوي المشاركين في هذه الندوة الوطنية الى العمل على اعداد استراتيجية تهدف الى الارتقاء بمكانة اللغات صلب المنظومة التعليمية التونسية وتنظيم لقاءات جهوية حول الموضوع.

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