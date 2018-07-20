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تطاوين : المصادقة على مشروع تنمية مدينة تطاوين في افق 2030

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:43 ص
تطاوين : المصادقة على مشروع تنمية مدينة تطاوين في افق 2030
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محمد وليد الجموسي
 
تمّت المصادقة  الخميس خلال جلسة عامة انعقدت بقصر بلدية تطاوين على ما جاء في التقرير النهائي لمشروع "تنمية مدينة تطاوين في أفق 2030 " الذي تنفّذه بلدية تطاوين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ذلك بحضور رئيس البلدية بوبكر صويد وعدد من ممثلي المجتمع المدني والادارات الجهوية.

وقد تمّ عرض ملخص لمشروع " مدينتنا" الذي انطلقت عملية انجازه باعتماد المقاربة التشاركية مع المجتمع المحلي في شهر جويلية 2017، ويهدف هذا المشروع الى وضع استراتيجيات تشاركية للتخطيط الحضري والمساهمة في التنمية الشاملة والمحكم المحلي للمدن التونسية من خلال تعزيز المقاربة التشاركية في التخطيط الاستراتيجي حسب ما جاء في بيانات المشروع.

وتستفيد بلدية تطاوين ضمن تسع مدن في الجمهورية التونسية من هذا المشروع الذي جاء بطلب من وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبالاشتراك مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس وبدعم من الحكومة السويسيرية.

وينجز هذا المشروع على خمس مراحل اهتمت بتوفير ظروف النجاح والاعداد وتركيز هياكل التنفيذ والمتابعة الى تحديد مسار تنفيذ الاستراتيجية ومنهج عمل قابل للانجاز.

وحدّد الخطوط الكبرى للاستراتيجية في التخطيط العمراني للمدجينة والتشغيل والنمو الاقتصادي والصحة والادماج الاجتماعي والبيئة والتصرف في الطاقات المتجددة والحوكمة.

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