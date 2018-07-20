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يحيى الشهري يلتحق بمعسكر النصر السعودي في سويسرا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:42 ص
يحيى الشهري يلتحق بمعسكر النصر السعودي في سويسرا
يحيى الشهري
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أحمد عصام
 

التحق يحيى الشهري لاعب نادي النصر السعودي، بمعسكر الفريق والذي يقام في سويسرا، أمس الخميس، بعد انتهاء فترة راحته بعد المشاركة في المونديال.

 

وحصل الشهري على راحة لمدة 3 أسابيع، بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، وانضم لمعسكر الفريق في مدينة سانت جالين بسويسرا.

 

وسيبدأ اللاعب في الدخول بالتدريبات مع الفريق من اليوم الجمعة 20 يوليو، وتأخر الشهري عن الوصول للمعسكر مع اللاعبين الدوليين، نظرا لسبب ظروف وجوده خارج السعودية.

 

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