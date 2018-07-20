محافظ البنك المركزي يسلم التقرير السنوي للبنك لسنة 2017 لرئيس مجلس نواب الشعب

سلّم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان عباسي، الخميس، التقرير السنوي للبنك لسنة 2017 لرئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بقصر باردو.





وتمّ خلال اللقاء، الذي جرى بالمناسبة، استعراض ما تضمنّه التقرير من معطيات حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. كما تم التطرق الى نشاط البنك المركزي التونسي في علاقة بتطوّر القطاع البنكي والمالي وبالسياسات الاقتصادية المتبعة وبوضع المالية العمومية.



