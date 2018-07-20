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في لقاء ودي: النادي الصفاقسي يمطر شباك الاهلي القطري برباعية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:41 ص
في لقاء ودي: النادي الصفاقسي يمطر شباك الاهلي القطري برباعية
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محمد وليد الجموسي
 
امطر النادي الصفاقسي شباك الاهلي القطري برباعية نظيفة في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس بمدينة صلالة العمانية.

وتداول على تسجيل اهداف فريق عاصمة الجنوب وليد القروي ونسيم هنيد خلال الشوط الأول وعلاء الدين المرزوقي بثنائية في الشوط الثاني.

وتجدر الاشارة الى ان ابناء المدرب الهولندي رود كرول سيواجهون يوم الاحد القادم الاسماعيلي المصري بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس في اطار الدور نصف النهائي لدورة صلالة الودية.

اما الدور نصف النهائي الثاني فسيجمع انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس بين النصر العماني منظم الدورة والغرافة القطري.

ويقام الدور النهائي لتحديد بطل الدورة واللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث يوم 25 جويلية الجاري.

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