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النجم الساحلي يواجه وديا شباب اهلي برج بوعريريج الجزائري السبت القادم بسوسة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:40 ص
النجم الساحلي يواجه وديا شباب اهلي برج بوعريريج الجزائري السبت القادم بسوسة
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محمد وليد الجموسي
 
يجري النجم الساحلي مباراة ودية مساء السبت القادم على الساعة الثامنة ليلا بالملعب الأولمبي بسوسة أمام فريق شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري.

وتندرج المباراة في اطار استعدادات فريق جوهرة الساحل لمباراته امام مبابان سوالوز السوازيلندي المقررة يوم 27 جويلية الجاري بالملعب الاولمبي بسوسة بداية من الساعة الثامنة ليلا في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مرحلة المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل امام مبابان سوالوز (4 نقاط) وزيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي اغوستو الانغولي بنقطتين لكل منهما.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

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