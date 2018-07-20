افتتاح فعاليات الدورة 31 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية
الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:37 ص
محمد وليد الجموسي
افتتحت أمس الخميس فعاليات الدورة 31 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية تحت شعار "الفوتغرافيا فن شعبي و مستنير" من أمام مقر المهرجان بالكورنيش، لتتواصل الى غاية يوم 25 جويلية الجاري.
وفي ما يلي البرنامج المفصل للدورة 31 للمهرجان :
19 جويلية 2018 :
9.30 انطلاق الورشات
18.30 تدشين المعارض 2018 (مقر المهرجان - رواق يوسف الرقيق - قاعة عبد العزيز الرقيق - حديقة الفنون)
19:00 إنطلاق حفل إفتتاح كورال زهور الياسمين بدار الثقافة بالمحرس : عرض طبال قرقنة وماجورات قابس ثم عرض مجموعة نقر الطبول ونادي الإيقاع بدار الثقافة المحرس و عرض بالي راقص.
20 جويلية 2018 :
اليوم الاول من منابر المهرجان 9.30 انطلاق الورشات (تصوير فوتوغرافي _ رسم - جداريات - نحت)
16:00 اليوم الأول من اللقاءات الفكرية .
16.30 تواصل المعارض و ورشات الاطفال (أمام مقر المهرجان)
21.30 عرض روسي " فرقة أيفوشكا الروسية "
21 جويلية 2018:
9:00 ورشات الفنانين
16.00 اليوم الثاني من اللقاءات الفكرية
16.30 ورشات الاطفال (امام مقر المهرجان)
19:30 عرض و نقاش فيلم الجايدة للمخرجة سلمي بكار .
22 جويلية 2018:
9.30 تواصل العمل بالورشات
16.30 ورشات الاطفال (أمام مقر المهرجان)
21.30 سهرة موسيقية
23 جويلية 2018 :
16:00 الورشات
18:00 أمسية شعرية للشاعر شمس الدين العوني وشاهين سافي، إلى جانب بعض المقاطع الموسيقية علي ألة القانون من أداء العازف الأستاذ حسام المصمودي بقاعة يوسف الرقيق
24 جويلية 2018 : 24 ساعة فنون
09:30 ورشة تصوير فوتوغرافي : محترفون والهوات .
16.00 رحلة بحرية إلى يونقة ثم أمسية للشعر الشعبي ورشة تصوير (تنظيم أمسية فلكية و تصوير لغروب الشمس)
22:00 سهرة موسيقية : زيارة الميناء ثم زيارة شاطئ الشفار ثم فطور الصباح جماعي .
25 جويلية 2018 : الاختتام
18.30 زيارة المعارض و الاعمال المنجزة بالمحرس.
21.30 سهرة موسيقية مع علي كمون وتوزيع الميداليات والجوائز للمشاركين في الدورة31 بفضاء سيدي بو سعيد.
أيام 26 و 27 و28 جويلية 2018 :تواصل المعارض