افتتاح فعاليات الدورة 31 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية

افتتحت أمس الخميس فعاليات الدورة 31 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية تحت شعار "الفوتغرافيا فن شعبي و مستنير" من أمام مقر المهرجان بالكورنيش، لتتواصل الى غاية يوم 25 جويلية الجاري.

وفي ما يلي البرنامج المفصل للدورة 31 للمهرجان :

19 جويلية 2018 :

9.30 انطلاق الورشات

18.30 تدشين المعارض 2018 (مقر المهرجان - رواق يوسف الرقيق - قاعة عبد العزيز الرقيق - حديقة الفنون)

19:00 إنطلاق حفل إفتتاح كورال زهور الياسمين بدار الثقافة بالمحرس : عرض طبال قرقنة وماجورات قابس ثم عرض مجموعة نقر الطبول ونادي الإيقاع بدار الثقافة المحرس و عرض بالي راقص.

20 جويلية 2018 :

اليوم الاول من منابر المهرجان 9.30 انطلاق الورشات (تصوير فوتوغرافي _ رسم - جداريات - نحت)

16:00 اليوم الأول من اللقاءات الفكرية .

16.30 تواصل المعارض و ورشات الاطفال (أمام مقر المهرجان)

21.30 عرض روسي " فرقة أيفوشكا الروسية "

21 جويلية 2018:

9:00 ورشات الفنانين

16.00 اليوم الثاني من اللقاءات الفكرية

16.30 ورشات الاطفال (امام مقر المهرجان)

19:30 عرض و نقاش فيلم الجايدة للمخرجة سلمي بكار .

22 جويلية 2018:

9.30 تواصل العمل بالورشات

16.30 ورشات الاطفال (أمام مقر المهرجان)

21.30 سهرة موسيقية

23 جويلية 2018 :

16:00 الورشات

18:00 أمسية شعرية للشاعر شمس الدين العوني وشاهين سافي، إلى جانب بعض المقاطع الموسيقية علي ألة القانون من أداء العازف الأستاذ حسام المصمودي بقاعة يوسف الرقيق

24 جويلية 2018 : 24 ساعة فنون

09:30 ورشة تصوير فوتوغرافي : محترفون والهوات .

16.00 رحلة بحرية إلى يونقة ثم أمسية للشعر الشعبي ورشة تصوير (تنظيم أمسية فلكية و تصوير لغروب الشمس)

22:00 سهرة موسيقية : زيارة الميناء ثم زيارة شاطئ الشفار ثم فطور الصباح جماعي .

25 جويلية 2018 : الاختتام

18.30 زيارة المعارض و الاعمال المنجزة بالمحرس.

21.30 سهرة موسيقية مع علي كمون وتوزيع الميداليات والجوائز للمشاركين في الدورة31 بفضاء سيدي بو سعيد.

أيام 26 و 27 و28 جويلية 2018 :تواصل المعارض



