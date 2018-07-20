الجمعة.. افتتاح ملتقى الطفل و"مركب بلا صياد" بـ "القومي للمسرح"





تبدأ اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ 11 للمهرجان القومي للمسرح بعرض مسرحية "مركب بلا صياد" للمخرج عمرو قابيل على خشبة مسرح الهناجر في العاشرة مساءً، كما ينافس على مسرح مركز الإبداع مسرحية "سلم نفسك " للمخرج خالد جلال في الثامنة مساءً.





ويشهد مسرح ميامي عرض " كوميديا البؤساء" للمخرجة مروة رضوان في العاشرة مساءً ، كما يعرض"الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم على مسرح الغد في السادسة مساءً ، و في الثامنة مساءً يعرض"يوم معتدل جدًا" للمخرج سامح بسيوني على مسرح أوبرا ملك.





ويفتتح ملتقى الطفل مسرحية "سنواويت" للمخرج محسن رزق على مسرح موتروبول في السادسة مساءً بحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم.





يذكر أن المهرجان القومي للمسرح، تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب، وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.







