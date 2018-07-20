١٠معلومات عن المطرب الشعبي محمد رشدي في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الجمعة، الذكرى التسعين على ميلاد المطرب الراحل محمد رشدي، والذي اشتهر بتقديم الأغنية الشعبية.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه:-

١- ولد محمد محمد عبد الرحمن الراجحي في العشرين من يوليو ١٩٢٨، بمدينة دسوقبمحافظة كفر الشيخ.

٢- حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية.





٣- جاء للقاهرة، والتحق بمعهد فؤاد الموسيقي.





٤- قدم أول أغنية بعنوان "قولوا لمأذون البلد".





٥- سجل للإذاعة ملحمة "أدهم الشرقاوي".





٦- كون مع الملحن بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيًا فنيًا، حيث كان سببًا في انتشار الأغنية الشعبية ورواجها.





٧- مثل رشدي في ٦ أفلام، منها فيلم "عدوية".





٨- قدم أغاني وطنية عن انتصارات حرب أكتوبر، وأغاني دينية، في مسلسل "ابن ماجه".





٩- من أشهر أغانيه: "طاير يا هوا، عالرملة، عدوية، عرباوي، وكعب الغزال، مغرم صبابة".





١٠- توفي في يوم الإثنين 2 مايو 2005 عن عمر ناهز ال٧٦ عامًا بعد صراع طويل مع المرض.







