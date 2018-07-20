13 ميدالية.. حصاد مصر في اليوم الأول بدورة الألعاب الإفريقية

نجحت البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بالجزائر، في حصد 13 ميدالية في اليوم الأول من الدورة.

وجاءت الميداليات على النحو التالي : 8 ذهب و2 فضية و3 برونز.

وفي الجمباز حقق عبد الرحمن عبد الحليم ذهبية "الفردي العام" ، وجنا إبراهيم ذهبية "الفردي العام" وحصدت مصر ذهبيتي الفرق للرجال و الأنسات ، وحقق زياد إبراهيم فضية الفردي العام وسلمي مليجي ذهبية.

وفي الجودو حصدت سلمى عبد الله ذهبية وزن 43 كجم وجاسر محمد برونز وزن 66كجم و ألاء مسعد برونز وزن 78 كجم.

وفي التايكوندو توجت آية عادل بذهبية وزن 73 كجم ومصطفى منصور فضية وزن 55 كجم وحبيبة حسام فضية وزن 63 كجم ومرام نبيل برونزية وزن 49 كجم.

وتستكمل غدا، منافسات اللاعبين المصريين في دورة الألعاب في التجديف والريشة الطائرة والدراجات والجمباز ورفع الأثقال وتنس الطاولة والكرة الطائرة والتايكوندو.