بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 مواطنين إثر انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

لقى 3 مواطنين مصرعهم، بينما أصيب 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة فى ترعة الرشيدية أمام قرية الجدية التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا بالحادث وكشفت التحريات إنه أثناء سير سيارة ملاكى فى فى منطقة الجدية بمركز رشيد، إختلت عجلة القيادة فى يد السائق وسقطت فى ترعة الرشيدية.



أسفر الحادث عن وفاة كلا من أحمد فوزى نصار 38 عاما، عبد الرحمن محمد نصار 16 عاما، جميلة محمد نصار 3 أعوام، وكذلك إصابة 3 آخرين جميعهم من نفس العائلة، يقيمون بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.



تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.