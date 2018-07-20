المنستير:تسليم المهام في 29 بلدية باستثناء بلديتي طوزة وزرمدين

وقع تسليم المهام على مستوى 29 بلدية في ولاية المنستير باستثناء بلديتي زرمدين وطوزة التي صدر بشأنهما حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية بإلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب بكلّ منهما وبوجوب تنظيم جلسة انتخابية ثانية،وفق ما أفاد والي المنستير أكرم السبري ل(وات) على هامش إشرافه على تسليم المهام للمجلس البلدي المنتخب ببلدية المنستير.





وسيدعو والي المنستير إلى تنظيم جلسة ثانية لانتخاب رئيس البلدية ومساعديه في كل من زرمدين وطوزة وذلك بعد استكمال مسار الطعن باعتبار أنّ هذه الأحكام بدورها قابلة للطعن، حسب ما بيّن أكرم السبري.





وبعد انتخابات الجلسة الأولى المغلقة لتركيز المجالس البلدية هناك فترة طعن في نتائج تلك الانتخابات تمتد 15 يوما وهي الفترة بين اختيار رئيس البلدية ومساعديه وتسليم المهام والتي سجلت تقديم قضايا طعن أمام أنظار المحكمة الإدارية في نتائج انتخابات كلّ من المجلس البلدي بطوزة وبزرمدين،حسب والي المنستير .





وأوضح الوالي أنّه لو وقع تسليم المهام قبل انقضاء آجال الطعن سيكون هناك إشكال قانوني في علاقة بسلامة تصرف رئيس البلدية ومساعديه الذي وقع تسليمهم المهام قبل انقضاء آجال الطعن.





وأضاف أن ولاية المنستير استكملت تنظيم جلسة اختيار الرئيس ومساعديه على مستوى 31 بلدية وأصبحت البلديات التي وقع تسليم المهام بها وهي 29 بلدية في الجهة كاملة الصلاحيات ولم تعد قابلة للطعن فيها مطلقا.





وأبرز أن قانون الجماعات المحلية الجديد والمنظومة القانونية هي أحوج ما تكون لإسنادها بمنظومة من التقاليد في عملية توزيع المسؤوليات واختيار الرئيس ومساعديه وفي عملية تسليم المهام ونظرا لنقص ربّما أو لعدم وضوح في بعض النصوص القانونية شابها شيء من الغموض في مستوى اختيار الرئيس ومساعديه من ناحية وفي مستوى تسليم المهام من ناحية أخرى.



