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لطلاب الثانوية.. اليوم أخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:05 ص
لطلاب الثانوية.. اليوم أخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى
طلاب - ارشيفية
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ينتهى مكتب التنسيق في السابعة من مساء اليوم الجمعة، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق التى انطلقت يوم الاثنين الماضى بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.
 
وجاء الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالباً وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طلاب وطالبات.

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