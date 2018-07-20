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وزير الشباب عن استضافة مونديال 2030: "مصر مش ناقصها حاجة"

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:19 ص
وزير الشباب عن استضافة مونديال 2030: مصر مش ناقصها حاجة
الدكتور أشرف صبحي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يؤسسون حاليا حملة لتوعية الجماهير، قبل عودة الجماهير للمدرجات.

وأشار "صبحي" في لقاء مع برنامج "ملعب البلد"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، إلى ضرورة أن يكون هناك تدرج، وتجهيز الإستادات، ويمكن أن يتم البدء بدخول طلبة الجامعات.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أنه يستعد في استراتيجيته للمنافسة على الحصول على استضافة كأس العالم، مشددًا على أن "مصر مش ناقصها حاجة".
المزيد عن: وزير الشباب والرياضة ي ملعب البلد المدرجات أشرف صبحي
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