الظهور الأول لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد عودتهما من شهر العسل (صورة)

بأحد الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة أوضاع القناة.



كان الاجتماع بحسب صفحة قناة "الفراعين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ناقش تعثر افتتاح القناة، حيث أكد العاملون أن المعوقات المالية هي السبب الوحيد في إعاقة عودة المحطة للبث مرة أخرى، وأنه لا بد من التكاتف من أجل مواجهة هذه العقبة.



