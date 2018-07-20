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الظهور الأول لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد عودتهما من شهر العسل (صورة)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:44 ص
الظهور الأول لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد عودتهما من شهر العسل (صورة)
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الفجر الفني
 

في أول ظهور لهما بعد عودتها من شهر العسل اجتمع الإعلامي توفيق عكاشة مع زوجته الإعلامية حياة الدرديري وفريق عمل قناة "الفراعين" بأحد الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة أوضاع القناة. 

كان الاجتماع بحسب صفحة قناة "الفراعين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ناقش تعثر افتتاح القناة، حيث أكد العاملون أن المعوقات المالية هي السبب الوحيد في إعاقة عودة المحطة للبث مرة أخرى، وأنه لا بد من التكاتف من أجل مواجهة هذه العقبة.

الظهور الأول لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد عودتهما من شهر العسل (صورة)
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