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عامر حسين: نحسم الأحد موعد مباراتي السوبر المصري السعودي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:36 ص
عامر حسين: نحسم الأحد موعد مباراتي السوبر المصري السعودي
عامر حسين
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الفجر الرياضي
 

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى إتحاد الكرة المصري، بأنه سيجتمع الأحد القادم مع لؤي السبيعي الأمين العام لإتحاد كرة القدم السعودي، لتحديد موعد إقامة مباراتي للسوبر المصرى السعودي في الفترة القادمة.

 

وقال عامر حسين فى تصريحات لبرنامج "كورة بلدنا" على قناة Ltc بأنه تم الإتفاق مع الجانب السعودي على إقامة مباراتي للسوبر المصري السعودي بين بطلي الدوري وبطلي الكأس.

 

وأكد بأنه سيتم عقد اجتماع الأحد القادم، لتحديد موعد المباراتين بما لا يتعارض مع إرتباطات الأندية فى البطولات القارية، متمنيا التوفيق فى إيجاد موعد مناسب لهما.

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