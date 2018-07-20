أبرز المنتجعات السياحية في جزر المالديف وأسعارها

تعرض بوابة الفجر فيما يلي أبرز المنتجعات السياحية في جزر الماليديف.





1- منتجع "ريثي فارو"

يضم المنتجع 6 مطاعم تقدم الأطباق اللذيذة، إلى جانب المشاوي الحية والمأكولات العالمية البوتيكية، والكوكتيلات وعصائر الفاكهة الطازجة، ويقدم مركز الغوص ذو الـ5 نجوم أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية مع دورات للمبتدئين والغواصين المتقدمين.

وسعر إقامة الشخص في الليلة الواحدة بفيلا به، يتراوح بين 3000 جنيه حتى 7000 جنيه.





2- منتجع "هورالهي آيلاند ريزورت"





يوفر المنتجع بعض الأنشطة مثل التنس وكرة الريشة وكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية، والتزلج على الماء وصيد الأسماك، والغوص في أماكن محددة وركوب الدراجات المائية، والقوارب الشراعية.

يضم المنتجع عددا من المطاعم، منها ما هو تحت الماء، كما يقدم مجموعة متنوعة من العلاجات باستخدام المكونات العضوية.

وسعر إقامة الشخص، في الليلة الواحدة، به، يتراوح بين 14 ألف و30 ألف جنيه.





3- منتجع "أنجسانا إيهورو"

يوجد به، فيلات، مواجهة للبحر تحيط بها واحدة من أفضل الشعاب المرجانية المحمية في المالديف، وتضم أفنية خاصة خشبية على جزيرة إيهورو، وتتوفر جولات سفاري وغطس مصحوبة بمرشدين ودروس الطبخ المالديفي، ومركز الغوص المصنف 5 نجوم والحاصل على شهادة معتمدة من اتحاد مدربي الغوص المحترفين، ويمكن تناول الأطباق المالديفية المتخصصة من قبل طهاة المنتجع على الشاطئ الرملي الخاص، أو الاستمتاع بحفلة شواء مريحة في الفيلات.

وسعر إقامة الشخص، في الليلة الواحدة، به، يتراوح بين 8 آلاف و16 ألف جنيه.





4- منتجع "أداران بريستيج فادو"

يضم فيلات فوق المياه مع "سبا" خاص، ومغطس وصالة حمام ذات أرضية زجاجية، مع إطلالة على الحياة البحرية، وتتوفر خدمة "الواي فاي" مجانًا في الغرف.

وسعر إقامة الشخص، في الليلة الواحدة، به، يتراوح بين 9 آلاف و13 ألف جنيه.



