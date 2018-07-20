3 برامج جديدة عبر راديو 90 90 ابتدءا من الثلاثاء

يستعد راديو "٩٠٩٠" لعرض ثلاثة برامج إذاعية جديدة، وذلك إبتداءًا من الثلاثاء المقبل.

البرنامج الأول "بواب العبارة" مع النجم الكبير محمد هنيدي، ويذاع من الأحد إلى الخميس الساعة 10:05 صباحًا و 2:05 ظهرًا و 9:05 مساءً.





والبرنامج الثاني "باب رزق" مع الكاتب الصحفي يسري الفخراني من الأحد إلى الخميس الساعة 2 ظهرًا.





والبرنامج الثالث والأخير "أجيال" مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى يوم الخميس الساعة 12 ظهرًا.







