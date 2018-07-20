وزير الأوقاف: رأس مال الوزارة يصل لمئات المليارات كتقدير مبدئي



وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، عبر قناة صدى البلد، الفضائية، أنهم لديهم أصول أراضي زراعية، وأراضي فضاء، وإسكان، موضحا أن مال الوقف هو مال له طبيعة خاصة، ولا يضم منه شيء للخزانة العامة، ولكن يمكن أن يخفف من أعباء الميزانية مثل دفع قيمة إنشاء المساجد، أو إيفاد الأئمة في شهر رمضان.



ولفت إلى أن هيئة الأوقاف من المتوقع أن تحقق إيرادات نحو مليار و400 مليون جنيها هذا العام، موضحا أنه عندما تولى الوزارة بعد العام الأسود الذي حكم فيه جماعة الإخوان، كان إجمالي ما هو موجود في خزينة الوزارة 90 مليون فقط، وكان لا يكفي لثلاثة أشهر.



ووعد الوزير بأنه على نهاية عام 2018، سيشهد الناس أثرا بارزا في مسألة خدمة الوقف للمجتمع.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رأس مال الوزارة يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، وهذا تقدير مبدئي للأصول، وفي أقل من شهر سيتم تسليم الخطة الكاملة الاستثمارية، أو القيمة التقديرية النهائية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الأمر بنفسه.