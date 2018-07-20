بعد فوضى مطار هيثرو.. إغلاق المجال الجوى فى بروكسل وتعليق الرحلات (فيديو)

أفادت صحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، عن تعليق الحركة الجوية فى بروكسل مؤقتاً، بسبب مشكلة فى نظام معالجة بيانات الطيران فى برج التحكم للحركة الجوية "بلجو كنترول".





وجاء ذلك متزامناً مع فوضى مماثلة فى مطار هيثرو بلندن، وخطأ فى معالجة بيانات برج المراقبة، وأدّى لتعليق الرحلات والتأثير على 10 آلاف راكب.





وأكدّت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" إغلاق المجال الجوى بشكل فورى حتى الساعة الـ5 بتوقيت جرينتش مساء الخميس.





وبعد ذلك بقليل، أعلنت "بلجو كنترول" عن حل المشكلة وإعادة فتح المجال الجوى البلجيكى.

وفى شهر أبريل، واجهت "يورو كنترول" خطأ فى نظام معالجة البيانات لتخطيط الرحلات الجوية، مما أدى لتأخر آلاف الرحلات الجوية عبر أوروبا.