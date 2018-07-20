حفلات الزفاف في جزر المالديف بنكهة خيالية

سيجد الأزواج الذين يخططون لإقامة حفلات زفافهم بجزر المالديف بانتظارهم المشاهد الخلابة التي تحيط بمنتجعينا.





يوفر كل من الشواطئ المعزولة، والمحيط الهندي المتألق والممتد علي مرمي البصر لوحة فنية يمكنك من خلالها الحصول على أفضل صور للزفاف.





في ظل أشجار النخيل، وعلى وقع ارتطام أمواج المحيط ببعضها، اجعل زفافك قصة خيالية وذكرى رائعة ترافقك عمرك بأكمله.





تناول عشاءك في الهواء الطلق على الشاطئ، وأنت تستمع إلى عزف فرقة موسيقية، وارقص تحت القمر والنجوم بينما يقارب حفل زفافك على الانتهاء.





وفي اليوم التالي، يمكنك الاسترخاء مع ضيوفك بالفيلات الفاخرة، أو أكواخ الشاطئ، واسترد نشاطك بعد صخب يوم الزفاف من خلال معالجات المنتجعات الصحية.





وبعد إتمام زفافك يمكنك الاستمتاع بشهر عسل لا ينسى في المالديف يتيح لك الاستمتاع بأهم لحظاتك الخاصة في إحدى أجمل جزر العالم.





تقدم منتجعات جميرا بالمالديف حفلات زفاف رائعة للأزواج تناسب جميع الأذواق.





فنحن نهتم بالتفاصيل بداية من عشاء من أربعة أطباق يتم تقديمه على الشاطئ، وحتى خدمة كبير الخدم المتفانية، معنا ستجد كل ما تحتاجه لإقامة حفل زفاف لا تشوبه شائبة.



