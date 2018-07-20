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تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:14 ص
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي، على عروسه الإعلامية فرح علي، لتقديم واجب التهنئة وذلك بأحد الفنادق الكبرى.

وكان من بين الحضور النجم تامر حسني الذي جامل العروسين بالغناء والنجم هيثم شاكر والفنان أشرف عبد الباقي وشيماء سيف والمخرج محمد سامي، وكريم فهمي  وجلال زكي مدير التصوير وعدد من نجوم الفن.


جدير بالذكر ان "عبد المعطي" حقق نجاحات خلال الفترة القصيرة الماضية، وشارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل" نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان ومن قبله مسلسل" أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق، وقبلهما مسلسل" الاسطورة" للفنان محمد رمضان، كما تميزت فرح في تقديم البرامج الرياضية والمنوعات.
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي في حفل زفاف السيناريست محمد عبد المعطي (صور)
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