شوبير: تركي آل الشيخ قدم للأهلي ما لم يقدمه غيره في ٦٠ سنة

صرح الإعلامي أحمد شوبير بأن معالي المستشار تركي آل الشيخ وزير الرياضة السعودية قدم للأهلى فى ٦ شهور ما لم يقدمه غيره فى ٦٠ سنة.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامج كورة بلدنا على قناة Ltc بأن تركي أل الشيخ كان يتمنى أن يصبح الأهلى أفضل نادى في العالم لولا تدخل البعض لإفساد العلاقة بينه وبين الأهلى.

وأكد بأن مداخلته مع تركي أل الشيخ كانت من منطلق حبه للقلعة الحمراء ولتهدئة الأمور ومن أجل أن تعود الأمور لطبيعتها متمنيا طي هذه الصفحة لمصلحة الجميع.