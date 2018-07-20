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إعصار يضرب ولاية أمريكية.. ويسبب أضرارا كارثية (فيديو)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:13 ص
إعصار يضرب ولاية أمريكية.. ويسبب أضرارا كارثية (فيديو)
إعصار بولاية أيوا
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خاطر عبادة
 

تسبّب إعصاراً قوية فى وقوع أضرار كارثية بمدينة "مارشالتاون" بولاية أيوا الأمريكية، مسفراً عن انقلاب وفقدان سيارات وانتزاع أسقف المبانى واقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء.


ورغم ذلك، لم تُبلغ وزارة الأمن الداخلى وإدارة الطواريء بالولاية، عن وقوع إصابات بالمدينة التى يقطنها 27 ألف نسمة، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

 

 

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