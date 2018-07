إعصار يضرب ولاية أمريكية.. ويسبب أضرارا كارثية (فيديو)

تسبّب إعصاراً قوية فى وقوع أضرار كارثية بمدينة "مارشالتاون" بولاية أيوا الأمريكية، مسفراً عن انقلاب وفقدان سيارات وانتزاع أسقف المبانى واقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء.

ورغم ذلك، لم تُبلغ وزارة الأمن الداخلى وإدارة الطواريء بالولاية، عن وقوع إصابات بالمدينة التى يقطنها 27 ألف نسمة، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

Roof torn off Lenox building in Marshalltown, IA A lot of damage north of the main road through town.