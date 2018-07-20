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أبرز النشاطات الرياضية التي استضافتها جزر المالديف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:12 ص
أبرز النشاطات الرياضية التي استضافتها جزر المالديف
جزر المالديف
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استضافت جُزر المالديف النسخة الخامسة من كأس التحدي الأسيوي (2014)، وكانت أهمية تلك البطولة تكمنُ في أنَّ من يفوز بها يتأهلُ مباشرة إلى أمم أسيا 2015 للمرة الأولى في تاريخه

وقد كانت المنافسة تدورُ بين (منتخب البلد المضيف - جُزُر المالديف-، ومنتخبُ فلسطين، ومنتخبُ أفغانِستان، ومنتخبُ الفِلِبِّين، ومنتخبُ بورما، ومنتخب قَرْغَيْزِسْتِان، ومنتخب تُركْمَانِسْتَان، ومنتخبُ لَاْوس)، وقد حقَّق المنتخب الفلسطيني لقب البطولة.

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