جسد شخصية المسيح بموافقة الأزهر وفقد بصره في نهاية حياته.. معلومات عن أحمد علام في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ١١٩، على ميلاد الفنان الراحل أحمد علام، والذي اشتهر بتجسيد شخصية المسيح في فيلم "آلام السيد المسيح" إخراج محمد عبد الجواد، وذلك بموافقة الأزهر الشريف.

وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه:-





١- ولد أحمد محمد مصطفى علام في العشرين من يوليو ١٨٩٩، في قرية سندبيس مركز قليوب.





٢- والده كان عمدة بلدته.





٣- عمل في بداياته في وزارة الحقانية.





٤- عمل في بداية حياته مخرجًا للفرق المسرحية بالمدارس الثانوية.





٥- التحق بفرقة عبد الرحمن رشدى عام 1923، ثم انضم لفرقة رمسيس وتركها عام1930، لينضم إلى فرقة فاطمة رشدي.





٦- كون اتحاد الممثلين واستمر أكثر من 6 شهور ، ثم انضم إلى الفرقة القومية منذ تكوينها واستمر بها حتى صارت فرقة المسرح القومي.





٧- أصيبت عيناه بانفصال شبكي، وسافر إلى ألمانيا للعلاج.





٧- في عام 1927، أصدر مجلة فنية لكنها لم تستمر طويلًا.





٨- عمل مدربًا للتمثيل في جامعة القاهرة والإسكندرية، ثم مستشار للتمثيل في جامعة الثقافة الحرة، وأنشأ نقابة الممثلين.





٩- حصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1960 في عيد العلم الثاني.





١٠- قدم العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "أنا بنت مين، و رد قلبي، وقلوب العذارى".





١١- فقد بصره في أواخر أيامه.





١٢- توفي في الثاني من سبتمبر عام ١٩٦٢، عن عمر ناهز ال٦٣ عامًا.



