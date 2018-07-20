"ترامب" يعد بأن يكون العدو الأسوأ لـ"بوتين" فى تلك الحالة

هدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن يصبح أسوأ خصم للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إذا فشلت المحادثات الحالية بين البلدين.





بينما أكدّ ترامب، في الوقت ذاته، على أهمية القمة الأخيرة مع نظيره الروسى فى هلسنكى، الإثنين، والتقارب فى المستقبل مع موسكو.

وقال ترامب فى مقابلة مع قناة "سي ان بي سى" الأمريكية، الخميس "إنّ التوافق مع بوتين، ومع روسيا شيء إيجابى، وليس سلبياً" وقال ترامب: "وأقول لكم الآن، أنّه إذا لم ينجح ذلك الحوار، فسأكون أسوأ عدو لبوتين".

وفى هذا الإطار، هاجم ترامب سلفه الرئيس باراك أوباما، لأنه أظهر يداً ضعيفة ضد روسيا، بينما أكدّ مجدداً أنّ إدارته الحالية أكثر صلابة مع روسيا من أى رئيس أمريكى فى سنوات عديدة، وربما فى التاريخ.