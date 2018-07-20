المصري: "لو المنتخب طلب حسام حسن مش هنقدر نقول لا"

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه لا يوجد عداء للنادي المصري مع أية جهات أمنية أو اتحاد الكرة أو الأندية وهناك إلتزام بكل التعليمات من المسئولين.

وأشار هاشم في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية، إلى أن التوأم حسام وإبراهيم حسن لهم "كيميا خاصة" مع جماهير المصري، قائلا: " فيه رئيس نادي يحاول التدخل في مشاكل المصري بنقوله خليك في ناديك احنا عندنا مجلس إدارة محترم".

وعن ترشيح حسام حسن لتدريب المنتخب، قال عضو مجلس المصري: "لو المنتخب طلب حسام وابراهيم منقدرش نقول لا، لكن غير كده حسام وابراهيم موجودين معانا مش هيقدروا يسيبونا ولا نقدر نستغنى عنهم".