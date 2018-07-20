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"محلية البرلمان" عن تأخر حركة المحافظين: "هانت" (فيديو)

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:17 ص
محلية البرلمان عن تأخر حركة المحافظين: هانت (فيديو)
النائب أحمد السجيني
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أمنية فوزي
 
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر حركة المحافظين، قائلًا إن القانون يعفي المحافظين من مناصبهم فور انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية.

وأشار "السجيني"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن رئيس الجمهورية أخرج قرارًا بمد فترة مناصبهم حتى يكون هناك تريثًا في اختيارهم وانضباطًا في الممارسة، معقبًا: "ولكن خلاص هانت".

وأضاف أنه لا يوجد ارتباط أو إلزام دستوري بين حركة المحافظين وتغيير الحكومة، لافتًا إلى أن مجلس النواب ليس له صلاحية لاختيار المحافظين.
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