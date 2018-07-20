تجديد حبس عامل 15 يومًا بعد قتله سائق بالخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله سائق، وإلقاء جثته بمصرف بلبيس بالخانكة.



تلقى اللواء محمد الألفي مدير المباحث بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "سائق " في مياه مصرف بلبيس بقرية الخلايلي التابعه لمركز الخانكة.



جري مناظرة الجثة، وتبين أن بها أثار خنق من الرقبه وأنها لسائق "ي. ا" 14 سنة ويعمل سائق "توك توك"



تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتوصل فريق البحث إلى أن المجني عليه يعمل على توك توك ملك "أ. أ" 27 سنة، عاطل، وعقب انتهاءه من العمل يوم الحادث توجه إلى صاحب التوك توك لإعطاءه الإيراد فقام المتهم "صاحب التوك توك" باستدراجه إلى مكان العثور على الجثه وطلب منه ممارسة الشذوذ فرفض المجني عليه وعندما هدده بطرده من العمل على التوك توك وافق المجني عليه وعقب ممارسة الشذوذ معه قام بخنقه بحزام بنطاله وألقى بالجثه في المصرف الرشاح وفرا هاربا.



وفى أحد الأكمنه ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة واحيلا المتهم الي النيابة التى أمرت بحبسه 4ايام علي ذمه التحقيقات جددها قاضي المعارضات 15 يوما.