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نجم الأهلي السابق: الصلح مع تركي آل الشيخ ذكاء من مجلس الخطيب

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:08 ص
نجم الأهلي السابق: الصلح مع تركي آل الشيخ ذكاء من مجلس الخطيب
محمود الخطيب
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الفجر الرياضي
 

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن صلح مجلس إدارة الأهلي مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، خطوة جيدة في طريق تهدئة الخلافات بين الطرفين.

 

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج تامر وبشير على قناة hc الفضائية إنه معجب برد فعل مجلس الأهلي أثناء الأزمة، وكان موقفه سليم في تجاهل الرد على هجوم تركي آل الشيخ.

 

ويري نجم الأهلي السابق أن مجلس الخطيب تعامل بذكاء في إدارة الأزمة والتعامل معها بشكل سليم.

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