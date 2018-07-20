صلاح حسب الله: التأمين الصحي الشامل سيطبق على القليوبية في 2030



قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان الحالي يعمل للصالح العام، ولم يجامل أحدًا، معقبًا: "ما عملناش قرارات على هوى المواطن، لكننا عملنا للصالح العام".



وأضاف "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن التأمين الصحي الشامل سيطبق على محافظة القليوبية في عام 2030، ورغم ذلك وافق عليه لأنه ينظر لمصلحة الدولة ككل، وليس لمصلحة دائرته فقط.





