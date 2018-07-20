مصر × يوم.. "الأعلى للآثار" يكشف سر ترك تابوت الإسكندرية لمدة ساعتين بعد فتحه

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشف سر ترك تابوت الإسكندرية لمدة ساعتين بعد فتحه، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم.

استقبال السيسي بالخرطوم بحفاوة رسمية وشعبية

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إستقباله بحفاوة على المستوى الرسمي والشعبي، لافتًا إلى أنه خلال دقائق ستبدأ المفاوضات والمباحثات بين الرئيسين، مشددًا على أن العلاقات المصرية السودانية لاسقف لها.





وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي للسودان، كأول زيارة خارجية بعد توليه فترته الثانية لها دلالة كبيرة، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان حاليًا ليست بالطموح الذي نتمناه.





وتابع، أنه لابد أن تكون هناك فرصة كبيرة للتبادل التجاري بين البلدين، مشددًا على أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان تكاملية وليست تنافسية، موضحًا ان هناك إمكانيات لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات التحويلية بين البلدين، موضحًا ان الرئيس السيسي سيحل ضيفًا على السودان مرة أخرى في شهر أكتوبر لبحث سبل التعاون بين البلدين.

زيارة السيسي للسودان امتدادًا لمسيرة التشاور الدائم بين البلدين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان تأتي في إطار توطيد الروابط الأخوية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته فضائية "صدى البلد" في نبأ عاجل لها.





وأضاف "راضي"، خلال تصريحاته، أن زيارة الرئيس السيسي للسودان تأتي امتدادًا لمسيرة التشاور والتنسيق الدائم بين البلدين على كافة الأصعدة.

سر ترك تابوت الإسكندرية لمدة ساعتين بعد فتحه

وبشأن تابوت الإسكندرية، قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه عندما بدأ فتح تابوت الإسكندرية خرجت رائحة كريهة، فتم ترك التابوت لمدة تصل لساعتين؛ لحين خروج الرائحة.





وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس: "ادخلت رأسي داخل التابوت ردًا على الشائعات التي تتحدث على إظلام مصر 100 عام نتيجة فتح التابوت، ولكنه فوجيء بأن الصندوق مليء بمياه الصرف الصحي".





ولفت إلى أنه تفاجيء من الحديث عن وجود زئبق أحمر بالتابوت بصورة مخالفة للحقيقة، معقبًا: "يعني نخلص من إشاعات إظلام العالم 1000 عام، نروح للزئبق الأحمر".

تابوت الإسكندرية وجد به بقايا ثلاث مومياوات

قال الأمين العام للهيئة العامة للأثار، إن تابوت الإسكندرية وجد به بقايا ثلاث مومياوات نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي إليه، لافتًا إلى أن التابوت كان مخصص لدفن شخص واحد، وبعد إعداد دراسة مبدأية عن التابوت وجد مكان سهم بأحد الجماجم، وهذا يدل على أن صاحب هذه التابوت رجل عسكري، ودفن بجانبه 2 من أقاربه أو جنوده.

وأضاف "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن صاحب المقبرة من الواضح أنه مات بشكل مفاجيء، لأن التابوت كان مؤهل للنقش، وهذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن المقبرة تنتمي للعصر الثاني قبل الميلاد تقريبًا.





ولفت إلى أن الحديث على أن العالم سيظلم ألف عام نتيجة فتح التابوت أمر غير صحيح، معقبًا:"أنا كنت أول واحد دخلت رأسي داخل التابوت، ولم يحدث لي شيء".





وأشار إلى أنه عندما فتح الصرف وجد رائحة كريهة للغاية نتيجة ركود مياه صرف صحي داخل التابوت لما يقرب من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن البعض بالغ حول تناول الأخبار عن التابوت.

الشائعات التي أثيرت حول التابوت حققت شهرة لمصر

قال الدكتور الحسين عبدالبصير، رئيس متاحف الإسكندرية، إن اللون الأحمر الذي تم العثور عليه في تابوت الإسكندرية سببه تأثير المجاري في المنطقة، وليس له بالزئبق الأحمر.





وأشار "عبدالبصير"، خلال اتصال هاتفي عبر الفضائية المصرية، اليوم الخميس، إلى أن ما أثير حول أن فتح التابوت سيؤدي إلى ظلام العالم 1000 عام، ماهى إلا خزعبلات، ولكن لها تأثير إيجابي وأنها أحدثت صدى وشهرة لمصر عالميًا.





وأوضح أنه كان يمكن الاستفادة من الحدث بشكل أكبر كإذاعته عالميا، حيث لم يتم استغلال الحدث بشكل إيجابي.