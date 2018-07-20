تغيير موعد ومكان عرض "سرد أحداث موت معلن" بالمهرجان القومي للمسرح

بناءا على رغبة محمد عز مخرج عرض "سرد أحداث موت معلن" بتغيير مكان العرض وهو مسرح ملك ضمن فاعليات الدورة الحادية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، تقرر مايلى: أولًا: عرض مسرحية "سرد أحداث موت معلن" إخراج محمد عز الدين وانتاج فرقة عين يوم الأحد 22 يوليو ويوم الإثنين 23 يوليو على مسرح ميامي فى تمام السادسة مساء على أن تكون لجنة التحكيم فى يوم الأحد 22 يوليو.

ثانيًا: عرض مسرحية "فرقة هاملت المسرحية" إخراج ممدوح أبو عوف وإنتاج كلية حقوق جامعة المنصورة يوم الثلاثاء 31 يوليو ويوم الأربعاء 1 أغسطس على مسرح ميامي فى تمام الساعة الثامنة مساء على أن تكون لجنة التحكيم فى يوم الأربعاء 1 أغسطس.