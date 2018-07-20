التعليم: الانتهاء من نظر التظلمات وإعلان نتائج المراجعة قبل يوم الثلاثاء

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن تظلم 55 ألف طالب ثانوي من نتائجهم خلال 5 أيام، أمر طبيعي، لافتًا إلى أن هذا العدد هو نفس عدد التظلمات التى تقدمت خلال العام الماضي تقريبًا.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه خلال العام الماضي تم إضافة درجات لنحو 12 ألف كراسة، لافتًا إلى أن هناك توجه جديد بأن يتم تصحيح المسودات والأسئلة التى وضع عليها المصحح علامة "x"، مشددًا على أنه حال وجد اجاباته ليست في ضوء النموذج المعدل بعد تصحح العينة العشوائية سيتم إعادة التصحيح لصالح الطالب.



وتابع، أن سيتم الانتهاء من نظر التظلمات المقدمة وإعلان نتائج المراجعة قبل يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه تم مد فترة التقديم لطلاب مدارس "stem" ليوم السبت المقبل، بسبب العطل الذي حدث في الموقع الإلكتروني نتيجة الضغط الغير متوقع.

