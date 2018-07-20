ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باحث أثري: مصر لم تستفد سياحيًا من الكشف عن "تابوت الإسكندرية"

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:53 م
باحث أثري: مصر لم تستفد سياحيًا من الكشف عن تابوت الإسكندرية
الباحث الأثري أحمد عامر
طباعة
حسام زيدان
 
قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن التابوت الذي شغل العالم أجمع كان من الممكن أن يتم تسويقه سياحياً بشكل أفضل من ذلك ولكن السرعة، وعدم التخطيط الجيد، والتعجل للكشف عما بداخل التابوت، جعلنا لا نستفيد بالحدث.

وأضاف أنه كان من الممكن عقد مؤتمرًا صحفيًّا عالميًا لترويج مدينة الإسكندرية سياحيًا، وكان من الممكن عقد المؤتمر في ساحة المتحف اليوناني الروماني ثم الانتقال لمكان الحدث، وغيرها من السيناريوهات التي كان من شأنها الصب في صالح الحركة السياحية.

وأشار إلى أنه عقب فتح التابوت عثر على 3 هياكل عظمية لمومياوات داخله، ومادة سائلة حمراء اللون تغمر محتويات الصندوق من الداخل وتخفي كامل محتوياته.

وتابع عامر أنه بالفحص تبين أن السائل الأحمر هو مياه الصرف الصحي التي تسربت لداخل التابوت، وأكد أن التابوت المكتشف لا يخص الإسكندر الأكبر، وأنه لا وجود لما يسمى بالـ"زئبق الأحمر".

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت عن كشف أثري أثناء حفر مجسات بأحد أراضي المواطنين بحي شرق الإسكندرية، حيث عثر على تابوت أسود اللون يزن 30 طن على عمقً 5 أمتار في الأول من يوليو الجارية وقد جرى فتحه صباح الخميس 19 يوليو.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بورتو
-
x
21:00
-
ليل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/20/2018 12:10:00 AM