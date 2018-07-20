مختار جمعة: السيسي أكثر الناس حرصًا على مال الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يقدر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على مال الوقف، موضحًا أن الرئيس أكثر الناس حرصًا على مال الأوقاف.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن السيسي أكثر الناس حرصًا على أن يكون الوقف وفق شروطه الشرعية وضوابطه الشرعية.



وأشار إلى أن الرئيس وجه أن تكون كل تعاملات الوقف بالقيمة السوقية العادلة دون أدنى حساب إلا لحق الوقف وقيمته، ويتابع بدقة كل ما يخص شئون الأوقاف.

