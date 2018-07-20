"البترول": نجحنا في خفض مستحقات الأجانب من 6.3 إلى 1.2 مليار دولار

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الشركات الماليزية موجودة منذ فترة في مصر، يعملوا في مجال البحث والاستكشاف وإسالة الغاز.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن الشركات الماليزية تريد ان تعمل أيضًا في مجال التكرير والتصنيع، لافتًا إلى أنه التقوا بوزير البترول الدكتور طارق الملا، اليوم، وأبدوا رغبتهم في توقيع مذكرات تفاهم مع شركات مصر للبترول لاستغلال الطاقات الفائضة بمصنع خلط الزيوت التابعة لشركة مصر للبترول في الإسكندرية.



وتابع، أن قطاع البترول نجح في خفض المستحقات المتراكمة عن السنوات السابقة لدينا للشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار، إلى 1.2 مليار دولار فقط، لافتًا إلى أن وزير البترول أكد أنه سيتم سداد هذه المستحقات بالكامل مع نهاية 2019، مشددًا على أن سداد المستحقات له مردود جيد حيث شعر الشركاء أن مصر ملتزمة بسداد ما عليها.

