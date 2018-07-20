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نداء شرارة تتنازل عن أجرها في حفل MJ Hair دعمًا للسياحة في بلدها "الأردن"

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:35 م
نداء شرارة تتنازل عن أجرها في حفل MJ Hair دعمًا للسياحة في بلدها الأردن
نداء شرارة
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أحمد رمضان متولي
 

تشارك حاملة لقب The Voice النجمة نداء شرارة، في الحفل السنوي الذي ستنظمه شركة MJ Hair العالمية، والذي سيقام في العاصمة الأردنية عمّان في فندق رويال بتاريخ السابع من شهر اكتوبر المقبل.

 

وفي فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت النجمة نداء شرارة على مشاركتها في هذا الحفل، كما رحبت بالضيوف الذين سيقصدون الأردن من كل مكان , وقدمت شكر خاص للسيد محمد الجراح مؤسس شركة MJ HAIR العالمية على هذه الخطوة الرائعة جداً.

 

وتنازلت النجمة نداء شرارة عن أجرها بالكامل ورفضت قبول اي مبلغ لقاء مشاركتها في هذا الحفل، وذلك دعماً منها لهذه الفعالية العالمية وللمساهمة بتنشيط السياحة في بلدها الأردن.

 

الجدير بالذكر ان نداء شرارة فازت بلقب برنامج The Voice في موسمه الثالث عام 2015 بعد ان حصلت على اعلى نسبة من تصويت الجمهور الذي أذهلتهم بموهبتها الكبيرة وصوتها الرائع.

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